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Колишній чемпіон МЛБ загинув через обвал даху в нічному клубі

Руслан Травкін — 9 квітня 2025, 17:35
Колишній чемпіон МЛБ загинув через обвал даху в нічному клубі
Скриншот

В одному з нічних клубів Домініканської Республіки стався обвал даху. У наслідок цього загинуло 98 людей. Однією з жертв став колишня зірка МЛБ Октавіо Дотел.

Про це повідомляє BBC.

51-річний Дотел за кар'єру змінив 13 команд найсильнішої бейсбольної ліги світу. У 2011 році став переможцем Світової серії у складі Сент-Луїс Кардіналс.

Також під час трагедії в нічному клубі був ще один бейсболіст Тоні Бланко. Більшість кар'єри він провів на батьківщині, але в сезоні-2005 відіграв 56 поєдинків за Вашингтон Нешналз.

Нагадаємо, у 95-річному віці помер Рагхбір Лалдворазовий олімпійський чемпіон з індорхокею. 

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