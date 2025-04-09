Колишній чемпіон МЛБ загинув через обвал даху в нічному клубі
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В одному з нічних клубів Домініканської Республіки стався обвал даху. У наслідок цього загинуло 98 людей. Однією з жертв став колишня зірка МЛБ Октавіо Дотел.
Про це повідомляє BBC.
51-річний Дотел за кар'єру змінив 13 команд найсильнішої бейсбольної ліги світу. У 2011 році став переможцем Світової серії у складі Сент-Луїс Кардіналс.
Також під час трагедії в нічному клубі був ще один бейсболіст Тоні Бланко. Більшість кар'єри він провів на батьківщині, але в сезоні-2005 відіграв 56 поєдинків за Вашингтон Нешналз.
Нагадаємо, у 95-річному віці помер Рагхбір Лал, дворазовий олімпійський чемпіон з індорхокею.