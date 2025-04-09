Помер дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної Індії

У 95-річному віці помер дворазовий олімпійських чемпіон з Індії Рагхбір Лал.

Про це повідомляє Indiatimes.com.

Причиною смерті стала хвороба, з якою ексспорстмен боровся останні роки.

Рагхбір у складі збірної Індії вигравав золото Олімпійських ігор 1952 та 1956 з індорхокею.

Індорхокей – різновид хокею на траві, змагання з якого проводяться в закритих приміщеннях (залах) на паркеті.

Лал також виграв дві золоті та дві срібні медалі на національних чемпіонатах з хокею з 1951 по 1954 рік. Протягом кар'єри також виступав за клуби з Нової Зеландії.

Ще під час кар'єри був поліцейським. Залишився працювати в цій сфері і після завершення кар'єри.

Нагадаємо, у віці 87 років пішов із життя колишній голкіпер збірної Бразилії Манга.