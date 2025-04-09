Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Помер дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної Індії

Руслан Травкін — 9 квітня 2025, 15:12
Помер дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної Індії

У 95-річному віці помер дворазовий олімпійських чемпіон з Індії Рагхбір Лал.

Про це повідомляє Indiatimes.com.

Причиною смерті стала хвороба, з якою ексспорстмен боровся останні роки.

Рагхбір у складі збірної Індії вигравав золото Олімпійських ігор 1952 та 1956 з індорхокею.

Індорхокей – різновид хокею на траві, змагання з якого проводяться в закритих приміщеннях (залах) на паркеті.

Лал також виграв дві золоті та дві срібні медалі на національних чемпіонатах з хокею з 1951 по 1954 рік. Протягом кар'єри також виступав за клуби з Нової Зеландії.

Ще під час кар'єри був поліцейським. Залишився працювати в цій сфері і після завершення кар'єри.

Нагадаємо, у віці 87 років пішов із життя колишній голкіпер збірної Бразилії Манга.

Олімпійські ігри помер смерть

Олімпійські ігри

У 99-річному віці помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор
Олімпійський чемпіон оцінив гольовий забіг Еланги в матчі проти Манчестер Юнайтед
Батько дворазового олімпійського чемпіона пояснив, чому жорстко з ним поводився
Визначився стадіон, який прийме футбольні матчі Олімпійських ігор 2028
Бронзовий призер Олімпіади-2024 зробив камінг-аут

Останні новини