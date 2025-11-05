Він зрадив Україну: Гутцайт негативно висловився про Ковтуна, який змінив громадянство

Голова Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт негативно висловився щодо віцечемпіона Олімпійських ігор-2024 гімнаста Іллі Ковтуна, який змінив українське громадянство на хорватське, назвавши того зрадником.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню LB.ua.

"Останній великий приклад – це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз – ні. Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово. Перед Олімпійськими іграми тренерка Ковтуна попросила, щоб в олімпійському селищі перебувала не лише вона, а і її чоловік, бо він теж допомагає. Ми зробили все, щоб він теж там був. Ми виконали чималу роботу для цього.

Ба більше, за словами Гутцайта, Ковтун отримав державну нагороду, кошти за срібну медаль Олімпійських ігор.

"Він у Києві від початку повномасштабного вторгнення не був, і йому слова ніхто не сказав. Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю… Є й інші спортсмени, які змінили громадянство. Я вважаю, що для них це не на краще, бо тут вони були героями, а там ніхто", – зазначив президент НОК.

Як відомо, Ілля Ковтун, який змінив українське громадянство на хорватське, зможе повернутися до виступів у 2026 році. Він зможе виступити на чемпіонаті Європи, який у серпні 2026 року відбудеться в Загребі, а також на чемпіонаті світу.

Сам Ковтун раніше пояснив своє рішення відмовитися від українського громадянства на користь хорватського. Спортсмен також не став засуджувати людей, які писали йому гнівні та образливі коментарі через рішення представляти Хорватію.