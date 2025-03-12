Україна дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату світу 2025

Сьогодні, 12 березня, відбулося жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату світу 2025 року з мініфутболу, за підсумками якого Україна дізналася імена майбутніх суперників по групі.

Про це повідомляє Федерація мініфутболу України.

Згідно з результатами жеребкування, збірна України опинилася в квартеті С, у якому вона зіграє з Угорщиною, Англією та Туреччиною.

Чинним чемпіоном світу є збірна Румунії, яка по пенальті перемогла Казахстан у фіналі мундіалю 2023 року. Угорці, майбутні суперники України, на тому турнірі здобули бронзові медалі.

Чемпіонат світу з мініфутболу 2025 року проходитиме в Баку (Казахстан) з 21 травня по 1 червня. До плейоф турніру вийдуть дві кращі команди кожної з груп. Колективи, які посядуть третє та четверте місця, завершать виступ на змаганнях.

Зазначимо, що в світовому рейтингу мініфутболу збірна України посідає чотирнадцяте місце. Найкращим результатом "синьо-жовтих" на чемпіонатах світу є чвертьфінал 2019 року.

Нагадаємо, що минулого літа Україна поступилася Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з мініфутболу.

Раніше стало відомо, що збірна України з футболу розпочала свою підготовку до матчів плейоф Ліги націй проти збірної Бельгії.