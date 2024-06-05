Збірна України поступилась Франції у плей-оф чемпіонату Європи з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу поступилася Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Французи вийшли вперед на старті поєдинку та одразу подвоїли свою перевагу на старті другої половини гри.

Українці відіграли один м'яч стараннями Колесника, проте одразу пропустили третій гол. Техненко майже одразу забив другий гол України, проте надалі "синь-жовті" не змогли реалізувати свої моменти та програли зустрічі.

Зазначимо, що збірна Франції вже вибивала Україну на цій стадії. Сталося це на Євро-2022 у Словаччині.

Чемпіонат Європи з мініфутболу

1/8 фіналу, 5 червня

Франція — Україна 3:2 (1:0)

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце в групі B, де обіграла Англію (5:2) та Грецію (1:0), а потім поступилася Казахстану (2:3).