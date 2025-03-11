Переможець Світової серії продовжив контракт із головним тренером

Переможець Світової серії сезону-2024 Лос-Анджелес Доджерс погодили новий контракт із головним тренером Дейвом Робертсом. Фахівець залишиться на посаді до кінця 2028 року.

Про це повідомила пресслужба МЛБ.

За цей період він отримає 32,4 млн доларів. 8,1 млн на рік – це наразі найбільша зарплата тренера в Major Baseball League. Робертс обійшов Крега Каунселла – наставник Чикаго Кабс заробляє 8 млн за сезон.

52-річний Дейв очолив команду перед стартом сезону-2016. За цей час команда кожного року виходила до плейоф. У 2017 та 2018 роках Доджерс виходили до Світової серії, але програвали фінальну серію. У 2020 році та минулого сезону Лос-Анджелес став тріумфатором.

В якості гравця він виступав за Клівленд Індіанс, Бостон Ред Сокс, Сан-Дієго Падрес та Сан-Франциско Джаянтс. З 2002 до 2004 грав і за Доджерс, з якими в 2004 році також став переможцем Світової серії.

Зазначимо, що Янкіс, які були фіналістами сезону, також нещодавно продовжили контракт зі своїм наставником.