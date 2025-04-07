Провідного футбольного агента заарештували за підозрою у зґвалтуванні

Одного з провідних агентів футбольного світу було заарештовано за підозрою у зґвалтуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Ім'я підозрюваного залишається невідомим.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, чоловіка заарештували 29 березня після того, як його літак приземлився в лондонському аеропорту Хітроу. При цьому агента вже випустили під заставу. За свою кар'єру він представляв інтереси кількох відомих футболістів.

Арешт пов'язаний з інцидентами, що сталися вісім років тому в лондонському районі Найтсбрідж. У березні минулого року на нього було подано заяву в поліцію.

"У суботу, 29 березня, приблизно о 10:52 чоловік був заарештований, коли його рейс приземлився в аеропорту Хітроу. Його заарештували за підозрою у зґвалтуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Його випустили під заставу. Розслідування обставин справи триває", – йдеться у заяві поліції.

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