Вбивство через футбол чи бізнес? На Кіпрі застрелили президента місцевого клубу

Президент кіпрської Карміотісси Ставрос Дімостенус був застрелений на шосе у Лімассолі.

Про це повідомляє Knews.

Дімостенус був убитий сьогодні вранці, 17 жовтня. Футбольний діяч та бізнесмен перебував у своєму автомобілі Rolls-Royce Wraith. Повідомляється, що вбивця під'їхав до нього на мотоциклі та вистрілив кілька разів, після чого втік з місця злочину.

На місце події прибули посилені поліцейські підрозділи, які оточили територію та закрили шосе для проведення судово-медичної експертизи. Поліція підтвердила, що це був цілеспрямований напад, і активно розшукує винуватця або винуватців. Розслідування триває, вивчаються свідки та записи з камер відеоспостереження поблизу.

Дімостенус довго був пов'язаний з місцевими футбольними командами, обіймаючи посаду президента Карміотісси, а до цього Аріса. Раніше цього року він потрапив у центр уваги під час перестановок у керівництві Кіпрської федерації футболу після відставки президента Джорджа Кумаса, хоча зрештою сам не балотувався на посаду. У той час він заявив, що у федерації потрібні "радикальні зміни", щоб привнести "нову кров" у кіпрський футбол.

Поза футболом 49-річний кіпріот керував DEMOCARS, дилерським центром розкішних автомобілів у Лімассолі, що спеціалізується на висококласних брендах, таких як Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, McLaren, Bentley та Tesla.

