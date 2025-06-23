Смертельний титул: на стадіоні в Алжирі загинули люди, які святкували чемпіонство
elkhabar.com
Трагедія сталася в Алжирі, де місцевий МК Алжир успішно захистив статус чемпіона.
Про це повідомляє ESPN.
Після того, як вчора, 22 червня, команда вдруге поспіль стала чемпіоном Алжиру, фанати почали святкувати цю подію.
Під час святкування не витримало загородження, в результаті чого люди впали з верхньої трибуни. Згідно з джерелом, три глядачі загинули і більше 70 отримали поранення.
"Університетська лікарня Бені Мессус прийняла 38 поранених, зафіксовано три смерті. Лікарня Бен Акнун також прийняла 27 поранених, а лікарня Баб Ель Уед – 16", – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Алжиру.
Через цю трагедію перенесли церемонію нагородження, а гравці МК Алжир вирушили до лікарень, щоб здати кров для постраждалих.
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