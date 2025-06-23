Смертельний титул: на стадіоні в Алжирі загинули люди, які святкували чемпіонство

Трагедія сталася в Алжирі, де місцевий МК Алжир успішно захистив статус чемпіона.

Про це повідомляє ESPN.

Після того, як вчора, 22 червня, команда вдруге поспіль стала чемпіоном Алжиру, фанати почали святкувати цю подію.

Під час святкування не витримало загородження, в результаті чого люди впали з верхньої трибуни. Згідно з джерелом, три глядачі загинули і більше 70 отримали поранення.

"Університетська лікарня Бені Мессус прийняла 38 поранених, зафіксовано три смерті. Лікарня Бен Акнун також прийняла 27 поранених, а лікарня Баб Ель Уед – 16", – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Алжиру.

Через цю трагедію перенесли церемонію нагородження, а гравці МК Алжир вирушили до лікарень, щоб здати кров для постраждалих.

🇩🇿 Big tragedy after title match from MC Alger yesterday. A security barrier collapsed and many fans fell down. 3 of them lost their life and many injured.



🙏🕊 RIP to the victims and hopefully the injured fans will recover soon. pic.twitter.com/sQz5PHGvgG — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 22, 2025

Three football fans dead and 70 injured in horror of Algeria stadium disaster - as supporters fall from stand after barrier breaks amid title celebrations.



The incident occurred shortly after MC Alger secured their second consecutive top-flight title. According to local media,… pic.twitter.com/HOMrPPMCxQ — Shoxx (@ShoxxMedia) June 22, 2025

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