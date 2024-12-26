Будинок дворазової олімпійської призерки постраждав унаслідок ракетного обстрілу Харкова

Будинок дворазової призерки Олімпійських ігор із синхронного плавання Марти Фєдіної був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу Харкова, який відбувся у середу, 25 грудня.

Про це повідомляє Федерація синхронного плавання України.

На момент обстрілу спортсменка та її родина перебували поза домом, тому вони не постраждали. Федерація України звернулася до міжнародної федерації з вимогою недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

" Спорт – це не лише змагання, а й про мир, повагу та цінність людського життя. Тому позиція міжнародних спортивних організацій має бути безкомпромісною: агресори не можуть мати місця на світових аренах", – йдеться у повідомленні.

Також нещодавно відбувся масштабний обстріл Києва під час якого постраждала сім’я півзахисника Олександрії та збірної України Івана Калюжного.

Нагадаємо, в доробку українки, яка влітку 2024 року завершила кар'єру, бронзові медалі Олімпіади-2020 у Токіо у дуеті та групі.

Вона є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи. У 2022 році Фєдіну визнали найкращою спортсменкою Європи з синхронного плавання.