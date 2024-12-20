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Сім’я Калюжного постраждала під час ранкового обстрілу столиці: відомі наслідки

Микита Павлів — 20 грудня 2024, 13:24
Сім’я Калюжного постраждала під час ранкового обстрілу столиці: відомі наслідки
Іван Калюжний
UAF

У п’ятницю, 20 грудня, відбувся масштабний обстріл Києва під час якого постраждала сім’я півзахисника Олександрії та збірної України Івана Калюжного.

Про це сповістила дружина футболіста у сторіс на своєму Instagram-акаунті.

Для Калюжного та його сім’ї все закінчилось добре, але вони втратили власний автомобіль на який впали уламки ракети Кинджал, через що сталось загоряння транспорту.

Нещодавно Іван Калюжний став переможцем номінації Дебют року за версією УАФ. Футболіст у голосованні випередив інших дебютантів національної команди – Володимира Бражка та Олександра Назаренка.

Збірна України з футболу Олександрія Іван Калюжний

Іван Калюжний

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