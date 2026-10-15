Срібний призер Суперліги Анатолій Челован зазнав важкого поранення на фронті

Колишній гравець української баскетбольної Суперліги Анатолій Челован зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Внаслідок поранення захисник втратив обидві ноги.

Наразі йому потрібна допомога для лікування, реабілітації та протезування.

За час ігрової кар'єри Челован виступав за низку українських команд, зокрема Харцизьк, Кривбас, Говерлу, київське Динамо та одеську БІПУ. Також грав у Грузії за Сухумі.

У складі Динамо баскетболіст став срібним призером Суперліги сезону-2015/16. Тоді у фінальній серії кияни поступилися Хіміку.

Раніше відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко повідомив про загибель колишнього баскетболіста Вищої ліги Клима Лійва.