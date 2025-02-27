Помер бронзовий призер Олімпіади-1972
Пішов у засвіти колишній член збірної США з легкої атлетики Ян Джонсон.
Про це повідомив ресурс AlabamaTrack у соцмережі "Х".
Йому було 75 років. Причини смерті неназвані.
Найкращим результатом спортсмена була бронзова нагорода на Олімпійських іграх 1972 року в стрибках із жердиною.
Також Ян ставав чемпіоном Панамериканських ігор, тричі ставав чемпіоном NCAA (National Collegiate Athletic Association – під цією егідою в США проходять змагання між студентами).
Його донька, Челсі Джонсон, продовжила сімейну спортивну традицію, ставши дворазовою чемпіонкою NCAA зі стрибків з жердиною. Челсі також виграла срібну медаль на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року в Берліні.
Нагадаємо, помер Ганс Прікнер, колишній форвард збірної Австрії з футболу.