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Помер бронзовий призер Олімпіади-1972

Руслан Травкін — 27 лютого 2025, 13:01
Помер бронзовий призер Олімпіади-1972
Ян Джонсон
x.com/AlabamaTrack

Пішов у засвіти колишній член збірної США з легкої атлетики Ян Джонсон.

Про це повідомив ресурс AlabamaTrack у соцмережі "Х".

Йому було 75 років. Причини смерті неназвані.

Найкращим результатом спортсмена була бронзова нагорода на Олімпійських іграх 1972 року в стрибках із жердиною.

Також Ян ставав чемпіоном Панамериканських ігор, тричі ставав чемпіоном NCAA (National Collegiate Athletic Association – під цією егідою в США проходять змагання між студентами).

Його донька, Челсі Джонсон, продовжила сімейну спортивну традицію, ставши дворазовою чемпіонкою NCAA зі стрибків з жердиною. Челсі також виграла срібну медаль на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року в Берліні.

Нагадаємо, помер Ганс Прікнер, колишній форвард збірної Австрії з футболу. 

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