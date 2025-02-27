Помер бронзовий призер Олімпіади-1972

Пішов у засвіти колишній член збірної США з легкої атлетики Ян Джонсон.

Про це повідомив ресурс AlabamaTrack у соцмережі "Х".

Йому було 75 років. Причини смерті неназвані.

Найкращим результатом спортсмена була бронзова нагорода на Олімпійських іграх 1972 року в стрибках із жердиною.

Також Ян ставав чемпіоном Панамериканських ігор, тричі ставав чемпіоном NCAA (National Collegiate Athletic Association – під цією егідою в США проходять змагання між студентами).

We mourn the loss of legendary pole vaulter, Jan Johnson - an NCAA pole vault champion and former school record holder at Alabama, as well as a 1972 Olympics bronze medalist.



Our thoughts are with his family during this time. pic.twitter.com/Juew643vVd — Alabama Track & Field (@AlabamaTrack) February 25, 2025

Його донька, Челсі Джонсон, продовжила сімейну спортивну традицію, ставши дворазовою чемпіонкою NCAA зі стрибків з жердиною. Челсі також виграла срібну медаль на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року в Берліні.

Нагадаємо, помер Ганс Прікнер, колишній форвард збірної Австрії з футболу.