Помер ексфорвард Шальке та збірної Австрії
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Пішов з життя колишній форвард збірної Австрії Ганс Прікнер. Йому було 78 років.
Про це повідомила пресслужба Аустрії.
Протягом кар'єри нападник грав за Адміру, Шальке, Донавіц, Аустрію та ФК Відень.
У 1971 році через підозру в договірних матчах отримав дворічну дискваліфікацію, але через рік Австрійський футбольний союз відмінив її.
За національну команду країни провів 20 поєдинків і забив 4 голи. Був учасником ЧС-1978.
Нагадаємо, пішов з життя 46-річний тренер японського баскетбольного клубу.