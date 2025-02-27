Помер ексфорвард Шальке та збірної Австрії

Пішов з життя колишній форвард збірної Австрії Ганс Прікнер. Йому було 78 років.

Про це повідомила пресслужба Аустрії.

Протягом кар'єри нападник грав за Адміру, Шальке, Донавіц, Аустрію та ФК Відень.

У 1971 році через підозру в договірних матчах отримав дворічну дискваліфікацію, але через рік Австрійський футбольний союз відмінив її.

За національну команду країни провів 20 поєдинків і забив 4 голи. Був учасником ЧС-1978.

Нагадаємо, пішов з життя 46-річний тренер японського баскетбольного клубу.