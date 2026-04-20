Кенієць Корір виграв Бостонський марафон 2026 із рекордом траси

Кенієць Джон Корір став переможцем 130-го Бостонського марафону, який відбувся 20 квітня 2026 року в Бостоні.

29-річний Корір фінішував із часом 2:01:52, встановивши рекорд траси та перевершивши попереднє досягнення Геофрі Мутая 2011 року на 1 хвилину 10 секунд.

Друге та третє місця у чоловічому забігу посіли 34-річний танзанієць Альфонс Сімбу (2:02:47) та 35-річний кенієць Бенсон Кіпруто (2:02:50).

Бостонський марафон 2026. Чоловіки

1. 🥇 Джон Корір (Кенія) – 2:01:52

2. 🥈 Альфонс Сімбу (Танзанія) +0:55

3. 🥉 Бенсон Кіпруто (Кенія) +0:58

4. Хайлемаріам Кірос (Ефіопія) +1:50

5. Зухайр Талбі (Марокко) +1:53

6. Тебелло Рамаконгана (Лесото) +2:26

7. Чарльз Гікс (Велика Британія) +2:43

8. Ріхард Рінгер (Німеччина) +2:55

9. Алекс Масай (Кенія) +3:40

10. Мілкеса Менгеша (Ефіопія) +3:43

Зазначимо, що Джон Корір виграв Бостонський марафон другий рік поспіль. У 2025-му він тріумфував із часом 2:04:45.

Наступним мейджором у календарі сезону-2026 є Лондонський марафон, що відбудеться 26 квітня.

Новина доповнюється...