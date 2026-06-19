Лондонський марафон вперше пройде упродовж двох днів

Лондонський марафон 2027 вперше буде розділений на два окремі забіги, які відбудуться упродовж двох днів.

Про це повідомляє AP.

За інформацією організаторів, марафон пройде протягом двох днів, 24 та 25 квітня. Першого дня відбудуться змагання серед професійних спортсменок, а наступного дня відбудеться забіг серед професійних чоловіків.

Зазначається, що через цю зміну учасники, які подали заявки через жеребкування, матимуть удвічі вищі шанси потрапити на марафон. Водночас прийом нових заявок уже завершився – реєстрація закрилася 1 травня, тому нові учасники більше не можуть подати заявку.

Результати жеребкування оголосять на початку липня.

Також, за словами організаторів, Лондонський марафон 2027 може зібрати понад 150 мільйонів фунтів стерлінгів на благодійність і внести приблизно 400 мільйонів фунтів стерлінгів в економіку Великої Британії.

Попередній марафон, що відбувся 2026 року встановив рекорд, зібравши 90 мільйонів фунтів стерлінгів, і зберіг свою позицію найбільшого у світі одноденного благодійного заходу зі збору коштів.

Як відомо, кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. При цьому він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години: 1:59:30.