170 млн на 6 років: Ред Сокс видали солідний контракт своїй молодій зірці

Один із найвідоміших бейсбольних клубів світу Бостон Ред Сокс домовився про новий контракт із пітчером Гарреттом Кроше. Гравець підписав шестирічну угоду, за цей термін він отримає 170 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Ред Сокс.

25-річний Гарретт був обраний на драфтів МЛБ-2020 під №11. Перші 4 роки Кроше виступав за Чикаго Вайт Сокс.

До Бостона пітчер приєднався в грудні минулого року. Бостон обміняв його на чотирьох молодих гравців та драфт-пік.

The #RedSox today signed LHP Garrett Crochet to a 6-year contract extension that spans the 2026-2031 seasons. — Red Sox (@RedSox) April 1, 2025

Нагадаємо, Рорі Макілрой став другим гольфістом, який заробив завдяки виступам на турнірах більше 100 млн доларів.