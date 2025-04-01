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170 млн на 6 років: Ред Сокс видали солідний контракт своїй молодій зірці

Руслан Травкін — 1 квітня 2025, 22:25
170 млн на 6 років: Ред Сокс видали солідний контракт своїй молодій зірці
Гарретт Кроше
x.com/RedSox

Один із найвідоміших бейсбольних клубів світу Бостон Ред Сокс домовився про новий контракт із пітчером Гарреттом Кроше. Гравець підписав шестирічну угоду, за цей термін він отримає 170 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Ред Сокс.

25-річний Гарретт був обраний на драфтів МЛБ-2020 під №11. Перші 4 роки Кроше виступав за Чикаго Вайт Сокс.

До Бостона пітчер приєднався в грудні минулого року. Бостон обміняв його на чотирьох молодих гравців та драфт-пік.

Нагадаємо, Рорі Макілрой став другим гольфістом, який заробив завдяки виступам на турнірах більше 100 млн доларів.

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