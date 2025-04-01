Макілрой став другим в історії, хто заробив 100 млн доларів за кар'єру завдяки грі в гольф

Північноірландець Рорі Макілрой став другим після Тайгера Вудса гольфістом, який заробив понад 100 млн доларів завдяки своїм виступам у PGA Tour.

Про це повідомляє CNN.

35-річний спортсмен заробив 337 843 тисячі доларів після того, як фінішував п'ятим на нещодавньому Houston Open, що підняло його суму призових за кар'єру до $100 046 906.

Загалом Макілрой виграв 28 турнірів у PGA Tour з моменту свого дебюту в 2010 році.

Тайгер Вудс досягнув 100 млн доларів призових ще в 2012 році. В останні роки американець виступає не так активно, але все одно є лідером, заробивши на різних турнірах 121 млн доларів.

Давній суперник Вудса Філ Міксельсон посідає третє місце в списку із прибутком 96 685 635 доларів.

Нагадаємо, нещодавно Тайгер оголосив, що зустрічається з колишньою невісткою Дональда Трампа.