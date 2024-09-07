Бідний заперечив причетність його дружини до бізнесу її батька, який співпрацював із росіянами

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заперечив, що його дружина володіла частиною бізнесу її батька Григорія Дашутіна, якого підозрюють у співпраці з росіянами.

Його слова передає Слідство Інфо.

"Моя дружина з початку повномасштабної війни взагалі не має ніякого відношення до бізнесу свого батька і ніяким чином не залучена в процеси, про які говорять правоохоронці. Сьогодні щодо неї немає ніяких ні підозр, ні звинувачень", — сказав Бідний.

Зазначимо, що Григорій Дашутін підозрюється у пособництві Росії. За даними Державного бюро розслідувань, він із 2014 року міг постачати росіянам компоненти для зброї, що використовувалась для захоплення території України.

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Дашутін торгував із росіянами та постачав до російської армії комплектуючі до ракетних комплексів та броньованих потягів щонайменше на понад 160 мільйонів гривень.

Під час обшуків власників та топменеджменту концерну у деяких людей було знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть паспорти РФ.

Нагадаємо, 5 вересня Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту — до того він був виконувачем обов’язків на цій посаді.