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Бідного затвердили на посаді міністра молоді та спорту України

Ігор Чернявський — 5 вересня, 16:11
Бідного затвердили на посаді міністра молоді та спорту України

Верховна Рада України проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Жоден із присутніх на засіданні депутатів не проголосував проти, 239 — за, 17 — утримались, не голосували — 42.

Нагадаємо, Бідний очолив міністерство молоді та спорту ще в листопаді 2023 року, але тоді його призначили виконувачем обов’язків. Його попередником був Вадим Гутцайт, який зосередився на роботі в Національному олімпійському комітету, де він обіймає посаду голови.

Міністерство молоді та спорту Матвій Бідний

Міністерство молоді та спорту

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