"Чи потрібен нам такий міністр?": яким був мітинг проти втручання у вибори ректора НУФВСУ

Сьогодні, 25 березня, мали б відбутися вибори на посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України. І, насправді, вони проводилися з самого ранку.

Однак юридичної сили не мали, бо напередодні, 24 березня, Міністерство молоді та спорту підписало наказ про перенесення виборів на 23 вересня.

До того ж Мінмолодьспорту відсторонило тимчасового виконувача обов'язків ректора Олександра Пижова від займаної посади. Натомість на його місце призначили Юрія Радченка.

Колектив університету та студенти виступили проти втручання міністерства у вибори. Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського із вимогою відправити у відставку міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

А згодом вийшли на мітинг під будівлею міністерства. О 15:30 до студентів вийшов заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв. Саме він зранку приходив на виборчі дільниці для "лобіювання незаконних рішень".

Розмова почалася з головного питання. Чому міністерство ухвалило рішення перенести вибори, і чому наказ вийшов за день до виборів?

"За останній день до міністерства надійшли повідомлення у соціальних мережах і офіційний запит щодо звинувачень деяких посадових осіб і деяких кандидатів у зловживанні своєю владою і зговорі та, ймовірно, нецільовому використанні коштів".

Мітингувальники зустріли ці слова вигуками "Наклеп!", "Ганьба!" та "Міністра!". Проте Тимофєєв продовжив, пояснивши, що перенесення на пів року необхідне, щоб відповідні служби могли якісно провести розслідування.

"Зараз ми офіційно подаємо в правоохоронні служби щодо провадження слідчих дій і виявлень. Саме тому ми на достатньо довгий період часу перенесли (вибори – прим.), щоб з'ясувати ситуацію щодо причетності і можливих зловживань. У разі швидкого аудиту і перевірення інформації наказ може бути переданий в коротший термін. Заява офіційно зареєстрована в системі електронного документообігу, і видалити її звідти неможливо. Інформація надійшла за день-два до ухвалення цього рішення. Якби воно надійшло раніше, ми б, можливо, раніше діяли, але важливим елементом є прозорість виборів ректора нашого університету. Я сьогодні представник держави, тому я кажу "нашого університету", а не "мого" або "вашого особисто". Це наша спільна власність — людей, які сплачують податки, і сьогодні національний університет утримується за рахунок коштів платників податків і залучення до спеціального фонду".

Фото Євгена Будерацького

Згодом до мікрофону підійшов один з кандидатів на виборах, Михайло Риган, який запитав, чому ж до них не вийшов особисто Матвій Бідний. Тимофєєв пояснив, що він зараз перебуває у Верховній Раді.

Риган продовжив спіч та розповів, що Бідний та його люди погрожували йому, вимагаючи знятися з виборів.

"Я хочу вам офіційно сказати, що міністр мав удосталь часу, зустрічався зі мною тут, мав зі мною розмову напередодні виборів, де просив мене забрати документи й знятися з виборів. Мені погрожували кримінальними справами, якщо я не знімуся. Навіть якщо я виграю вибори, він не підпише мені наказ про призначення ректора. Коли я відмовився, з'явилися оці наклепи та статті. Після моєї відмови Матвію Бідному. І ви зараз кажете, що з'явилися якісь нові обставини кримінальних правопорушень. До моєї розмови з ним до мене приходили його гінці, що пропонували мені знятися, бо Бідний бачив іншого кандидата. На мене чинився тиск різними органами влади. Я заявляю офіційно, і в заяві до правоохоронних органів будуть розписані всі прізвища та посади людей, що пропонували мені, погрожуючи посадити в тюрму, якщо я піду проти влади. Я не опозиційний кандидат, не йду проти влади і не збираюся робити революцію. Не треба малювати з мене злочинця".

Михайло Риган продовжив розмову, додавши, що їх перевіряло багато органів, і жодного правопорушення не було виявлено. Мітингувальники підтримали спіч кандидата в ректори гучними оплесками.

"Мені особисто Матвій Вікторович говорив, що якщо я знімуся, то він гарантує мені безпеку. Тому не треба придумувати: нема у вас жодних доказів, що я злочинець. Не потрібно розказувати загальними фразами якогось депутата з якогось округу. Треба говорити конкретні речі. Якщо у вас є хоча б один факт про порушення, то прошу їх зараз озвучувати. Якщо їх немає, то не втручайтеся у вибори. Нас перевіряло багато органів, і жодного порушення закону не знайдено".

За словами Тимофєєва, у зверненні до міністерства фігурували два прізвища – Ригана й Пижова. Тому й було ухвалене рішення про перенесення виборів. На що Риган задав резонне питання – як розслідуванню заважали б вибори?

Представник міністерства відповісти не зміг, натомість зачепився за російську мову одного з мітингувальників.

Фото Миколи Дендака

З натовпу почулося: "А чому ви говорите російською в кабінетах у себе?". Риган додав: "І конкретно міністр говорить російською".

Тимофєєв таки спробував відповісти на попереднє питання, мовляв, рішення ухвалили, щоб вибори були прозорими й не чинилося жодного тиску.

"А особисте прохання міністра забрати документи – це не тиск?", – відповів Михайло Риган.

Після цього мітингувальники знову почали гукати міністра.

"Ми готові до зустрічі з міністром, з правоохоронними органами, з депутатами. Чому ви не готові? Де ті, хто має розслідувати ці правопорушення? Навіть немає кримінальної справи", – додав кандидат у ректори.

З натовпу пролунало ще одне питання – як так вийшло, що міністерство довіряє заяві людини про нецільове використання коштів. При тому, що нещодавно університет проходив комплексну державну перевірку, і жодних питань не було.

"Станом на сьогодні ми, як орган управління, який є головним розпорядником бюджетних коштів, вбачаємо за можливість перенесення виборів, щоб ні в кого не було сумнівів. Це позиція станом на сьогодні та на вчора", – відповів Тимофєєв.

Згодом слово взяв Олександр Пижов. Він додав, що полтавський депутат Касай слово в слово продублював матеріал "Комсомольської правди". Матеріал вийшов позаминулого четверга, де йшлося, що Пижов та Риган нібито вивели 150 млн гривень з бюджету університету.

"В той самий день за моїм підписом Міністр був проінформований про цю публікацію, і що на університет чиниться інформаційна атака відповідними медіа. Окрім того, були проінформовані Національна поліція, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора. Відповідні органи вже за моїм зверненням мають відреагувати. Чому міністерство ухвалило ці рішення через депутатське звернення, що один в один дублює ту статтю? І чому від міністерства не було жодної реакції на моє звернення?".

Олександр Пижов (по центру) НУФВСУ

Тимофєєв погодився, що поштовх цим рішенням дав саме запит депутата. І через нього з посади виконувача обов'язків зняли Пижова, а призначили Радченка.

"Я висловив свою позицію щодо конструктивного діалогу. Моє глибоке переконання, що міністерство сьогодні готове до нього. І я це вам засвідчую своєю присутністю. Ніхто не ховається. Як тільки я вирішив свої питання – одразу вийшов до вас. Я не виправдовуюсь, а констатую позицію".

Однак ці слова мітингувальники зустріли вигуками "Міністра!".

До мікрофону повернувся Михайло Риган. Він заявив, що Бідний спостерігає за цим мітингом, проте боїться – "інакше вийшов би сюди". Михайло вирішив зателефонувати міністру, однак той дзвінок проігнорував.

Тимофєєв наостанок подякував усім присутнім. Однак у відповідь почув гучні вигуки "Ганьба!".

Коли представник міністерства вже попрощався з мітингувальниками, слово взяв один зі студентів університету, а його слова супроводжувалися оплесками: