Без медалі вперше з 2022 року: Магучіх сенсаційно завершила змагання на етапі Діамантової ліги

На одинадцятому етапі Діамантової ліги у Лондоні українка Ярослава Магучіх посіла лише четверте місце, завершивши змагання на висоті 1.93 м.

Цей етап пропускала одна з основних суперниць українки і переможниця двох попередніх етапів австралійка Оліслагерс. Також не приїхала до Лондона через проблеми з візою українка Юлія Левченко.

Загалом у секторі стрибків у висоту взяли участь всього 8 легкоатлеток. Висоту 1.85 м. всі спортсменки взяли без проблем.

Чи то дощова погода, чи інші причини стали на заваді стрибункам у висоту вже на наступній позначці: на 1.89 м. легкоатлетки стали помилятися. Навіть одна з фавориток змагань австралійка Паттерсон мала проблеми, але все ж взяла висоту. Справилася з цією позначкою без проблем і Магучіх.

Дві спортсменки зупинилися на 1.89 м. Зокрема, і дещо сенсаційно – американка Черриті Хафнагел.

На висоті 1.93 м. також вистачало помилок. З першої спроби її взяла лише Паттерсон. Магучіх змусила українських вболівальників понервувати, помилившись двічі, втім, з третьої спроби Ярослава підкорила висоту.

На висоті 1.96 м. змагалися Морган Лейк, Крістіна Гонзель, Елеонор Паттерсон та Ярослава Магучіх. Сенсанційною переможницею стала британка Морган Лейк, яка взяла висоту з першої спроби і, зрештою, була єдиною, хто підкорив цю позначку.

Магучіх, на жаль, не змогла взяти цю висоту у жодному з трьох стрибків. Зрештою, українка вперше з 2022 року залишилася без медалі етапу Діамантової ліги, пропустивши поперед себе Гонзель та Паттерсон, які також зупинилися на позначці 1.93 м.

Діамантова ліга-2025. Лондон.

Стрибки у висоту (жінки)

Морган Лейк (Велика Британія) – 1.96 м Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1.93 м Крістін Гонзель (Німеччина) – 1.93 м Ярослава Магучіх (Україна) – 1.93 м

Наступний етап Діамантової ліги пройде 16 серпня у польській Сілезії.