Українська легкоатлетка Юлія Левченко пропустить етап Діамантової ліги-2025 у Лондоні.

Вона була заявлена на етап разом з Ярославою Магучіх, проте її прізвище зникло зі стартового листа на сайті турніру.

Про причини зняття Левченко зі змагань наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, напередодні українська легкоатлетка стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в італійській Брешії зі стрибків у висоту.

Зазначимо, що для Юлії це друге поспіль срібло на етапі Континентального туру, адже у червні вона з найкращим результатом сезону стала другою у чеському Брно.