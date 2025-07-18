Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Легка атлетика

Левченко пропустить етап Діамантової ліги-2025 у Лондоні

Олексій Мурзак — 18 липня 2025, 22:45
Левченко пропустить етап Діамантової ліги-2025 у Лондоні
Юлія Левченко
Getty Images

Українська легкоатлетка Юлія Левченко пропустить етап Діамантової ліги-2025 у Лондоні.

Вона була заявлена на етап разом з Ярославою Магучіх, проте її прізвище зникло зі стартового листа на сайті турніру.

Про причини зняття Левченко зі змагань наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, напередодні українська легкоатлетка стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в італійській Брешії зі стрибків у висоту.

Зазначимо, що для Юлії це друге поспіль срібло на етапі Континентального туру, адже у червні вона з найкращим результатом сезону стала другою у чеському Брно.

Діаманто ліга Юлія Левченко Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

Діаманто ліга

Магучіх достроково кваліфікувалась у фінал Діамантової ліги у Цюриху
Не розуміла, що роблю, – Левченко прокоментувала виступ на етапі Діамантової ліги
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги
Чотири українки виступлять на етапі Діамантової ліги у Польщі
Українка фінішувала у першій трійці на етапі Діамантової ліги

Останні новини