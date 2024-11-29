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Доджерс видали 182-мільйонний контракт одному з найкращих пітчерів МЛБ

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 12:10
Доджерс видали 182-мільйонний контракт одному з найкращих пітчерів МЛБ
Блейк Снелл
www.mlb.com

Чемпіон Світової серії Лос-Анджелес Доджерс підписав контракт із пітчером Блейком Снеллом.

Про це повідомила пресслужба МЛБ.

31-річний бейсболіст та клуб із Лос-Анджелеса погодили п'ятирічний контракт. За цей період Блейк отримає 182 млн доларів.

Рік тому Снелл став гравцем Сан-Франциско на 2 роки із опцією виходу з угоди після першого сезону. За рік у складі Джаянтс він заробив 31 млн доларів.

Блейк також виступав за Тампа-Бей Рейс та Сан-Дієго Падрес. За кар'єру він двічі (2018 та 2023) вигравав нагороду Сая Янга, яку вручають найкращому пітчеру сезону.

Нагадаємо, раніше Нью-Йорк Янкіс, які були суперниками Доджерс у фіналі, також видали солідний контракт своєму пітчеру.

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