Це виглядає як загравання з агресором, – Беленюк розкритикував рішення МОК і МПК, які послаблюють відсторонення Росії

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк висловився про поступове скасування обмежень для російських та білоруських спортсменів.

Думкою він поділився у своєму Telegram-каналі.

17 лютого стало відомо про допуск шістьох росіян та чотирьох білорусів на зимові Паралімпійські ігри-2026 під прапорами своїх країн.

Титулований спортсмен назвав це рішення другим кроком назустріч ворожих представникам. Першим був допуск росіян до юнацьких змагань. Тепер прийшла черга паралімпійців.

Беленюк нагадав про відсторонення Росії та Білорусі від Паралімпіади у Пекіні-2022 через повномасштабну війну, яку розгорнув Путін.

Олімпійський чемпіон впевнений, що наступним кроком буде повернення ворогів до дорослих олімпійських команд.

"Третій крок – це будуть представники дорослої олімпійської команди. Але, я так розумію, вони хочуть трошки це відтягнути, перевірити реакцію на паралімпійців. Ганебно, виглядає як блюзнірство. Звісно, що я навіть не знаю, як це коментувати. Тому що Путін ні на йоту не відійшов від своїх планів. Він плювати хотів на Паралімпійський комітет, Олімпійський комітет, він розв'язує війни під час проведення Ігор", – сказав Беленюк.

Також народний депутат розповів, що МОК закриває очі на продовження війни та усі допінгові скандали.

"Головне, щоб Путіну сподобатися й зробити все для того, щоб він повернувся зі своїми грошима. Як же ми будемо без нього жити? Ми стільки вже років повномасштабного вторгнення чекаємо і не можемо дочекатися. Жалюгідно виглядає, якщо це правда. Я впевнений, що це правда. Виглядає жалюгідно, це виглядає як загравання з агресором, з терористом. Звісно, це буде мати свої наслідки", – додав Жан.

Також на рішення допустити шістьох росіян та чотирьох білорусів на зимові Паралімпійські ігри-2026 під прапорами своїх країн відреагував міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.