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Збірна України поступилась Румунії на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 20:02
Збірна України поступилась Румунії на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу
instagram.com/minifootballcom

Збірна України U-23 поступилась Румунії у четвертому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з мініфутболу.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

У першому таймі румунів вивів вперед Лука Мітріке, а наприкінці поєдинку їх перевагу закріпив Альберт Сірес.

Таким чином "синьо-жовті" завершили турнір з одним балом. Команда Юрія Мельника ще до матчу втратила шанси на вихід у плейоф.

Чемпіонат світу з мініфутболу U-23
Груповий етап
4 тур, 15 жовтня

Україна – Румунія 0:2 (0:1)

Нагадаємо, що Україна стартувала на молодіжному Мундіалі з розгромної поразки від Сербії (0:3), у другому турі "синьо-жовті" поступились чинним чемпіонам світу – Словаччині (2:3), а в третьому розписали мирову з Англією.

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