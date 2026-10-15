Збірна України поступилась Румунії на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу
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Збірна України U-23 поступилась Румунії у четвертому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з мініфутболу.
Зустріч завершилась з рахунком 0:2.
У першому таймі румунів вивів вперед Лука Мітріке, а наприкінці поєдинку їх перевагу закріпив Альберт Сірес.
Таким чином "синьо-жовті" завершили турнір з одним балом. Команда Юрія Мельника ще до матчу втратила шанси на вихід у плейоф.
Чемпіонат світу з мініфутболу U-23
Груповий етап
4 тур, 15 жовтня
Україна – Румунія 0:2 (0:1)
Нагадаємо, що Україна стартувала на молодіжному Мундіалі з розгромної поразки від Сербії (0:3), у другому турі "синьо-жовті" поступились чинним чемпіонам світу – Словаччині (2:3), а в третьому розписали мирову з Англією.