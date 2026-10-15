Україна поза плейоф: стали відомі півфіналісти ЧС-2026 U-23

У хорватському Малому Лошині завершився груповий етап чемпіонату світу з мініфутболу U-23 2026 року. За його підсумками визначилися півфіналісти.

До топ-4 потрапили збірні Сербії, Азербайджану, Румунії та Угорщини, які продовжать боротьбу за трофей. Вирішальні поєдинки відбудуться у п'ятницю, 16 жовтня.

Збірна України набрала один заліковий бал та посіла 7-ме місце серед 9-ти учасників, випередивши команди Чехії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Українська асоціація мініфутболу

Також зазначимо, що Словаччина, яка є чинним чемпіоном світу, посіла лише 5-те місце й не зможе залишити в себе трофей Мундіаля.

Нагадаємо, Україна стартувала на молодіжному Мундіалі з розгромної поразки від Сербії (0:3), у другому турі "синьо-жовті" поступилися чинним чемпіонам світу – Словаччині (2:3), а в третьому розписали мирову з Англією (0:0). В останньому поєдинку українці програли Румунії (0:2).