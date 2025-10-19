Українська правда
П'ятиразова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд на дистанції 200 м вільним стилем

Руслан Травкін — 19 жовтня 2025, 11:57
Моллі О’Каллаган
x.com/AUSOlympicTeam

Австралійка Моллі О'Каллаган побила світовий рекорд на короткій воді на дистанції 200 метрів вільним стилем на Кубку світу у Вестмонті, штат Іллінойс.

Про це повідомляє World Aquatiqs.

О'Каллаган, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з плавання на довгій дистанції (50-метрові басейни), пропливла 25-метровий басейн з часом 1:49,77.

Вона побила світовий рекорд 1:50.31, встановлений Шивон Хогі з Гонконгу у 2021 році. Таким чином, вона стала першою жінкою, яка виплила з 1:50.

На Олімпійських іграх 2024 року у Парижі Моллі виграла "золото" у складі збірної Австралії в естафетах 4×100 метрів та 4×200 метрів вільним стилем, а також на дистанції 200 метрів вільним стилем. На дистанції 100 метрів вільним стилем неочікувано фінішувала лише четвертою.

Ще дві золоті медалі здобула на іграх у Токіо. 

Нагадаємо, нещодавно Гретхен Волш побила власний світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм

