Australian Open надасть майданчик для змагань у піклбол

Знаряддя для гри у піклбол

Організатори Australian Open вирішили підтримати новий вид спорту, що стрімко розвивається – піклбол.

Про це повідомляє ESPN.

На майданчиках чемпіонату пройде турнір AO Pickleball Slam, призовий фонд якого складатиме 100 000 доларів.

Подія відбудеться у період з 24 по 26 січня 2025 року.

"Приносячи піклбол на майданчик АО ми розуміємо, яке майбутнє у ракеточних видах спорту та забезпечуємо неймовірний опит для гравців та вболівальників", – заявили організатори.

Піклбол було придумано у 1965 році групою студентів. Це вид спорту містить в собі елементи з бадмінтону, великого та настільного тенісу.

Раніше повідомлялось, що переможець турнірів Grand Slam отримав дискваліфікацію через допінг.