Краще пережити труднощі, коли ти молодий: Аонішікі – про слабкий виступ на Haru Basho

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин прокоментував свою непросту перемогу над досвідченим Котозакурою. Він визнав, що був за крок від поразки.

Слова бійця передає Tokyo-sports.co.jp.

"(У критичний момент) Моє тіло добре відреагувало. Я радий, що переміг. Це було чудово. Сподіваюся, що зможу боротися протягом двох днів, що залишилися, так, щоб це зробило глядачів щасливими".

Складна перемога над Котозакурою:

Данило підходив до турніру Haru Basho 2026 у статусі цуноторі (претендента на титул йокозуна), але зараз він знаходиться за крок від маке-коші (7-8 та гірше).

У результаті маке-коші сумоїсти опускаються в банзуке (рейтингу). Явгусишин має ранг озекі. Один із багатьох плюсів озекі, що після першого маке-коші вони отримують кадобан (попередження).

Якщо на наступному турнірі вдається показати качі-коші (8-7 і краще), то статус озекі зберігається. Якщо ні – пониження до секіваке (менша зарплата, не запрошують на церемоніальні події, інше).

"Я хочу атакувати у низькій стійці, у своєму власному стилі. Я намагаюся не думати надто багато про поразки. Я вважаю, що краще пережити трудноці, поки я ще молодий".

Сьогодні, 21 березня на нього чекає зустріч із Кірішімою, який має показник 11-2. Монгол фактично гарантував собі тріумф на Haru Basho.

В останній день турніру на нього чекає битва з йокозуною Хошорю, в якого він виграв усі 5 особистих матчів.

У понеділок, 23 березня, вінничанин відсвяткує 22-річчя.

Раніше він визнав, що його тіло рухається не так, як він хоче.