Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Краще пережити труднощі, коли ти молодий: Аонішікі – про слабкий виступ на Haru Basho

Руслан Травкін — 21 березня 2026, 04:48
Краще пережити труднощі, коли ти молодий: Аонішікі – про слабкий виступ на Haru Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин прокоментував свою непросту перемогу над досвідченим Котозакурою. Він визнав, що був за крок від поразки.

Слова бійця передає Tokyo-sports.co.jp.

"(У критичний момент) Моє тіло добре відреагувало. Я радий, що переміг. Це було чудово.

Сподіваюся, що зможу боротися протягом двох днів, що залишилися, так, щоб це зробило глядачів щасливими".

Складна перемога над Котозакурою:

Данило підходив до турніру Haru Basho 2026 у статусі цуноторі (претендента на титул йокозуна), але зараз він знаходиться за крок від маке-коші (7-8 та гірше).

У результаті маке-коші сумоїсти опускаються в банзуке (рейтингу). Явгусишин має ранг озекі. Один із багатьох плюсів озекі, що після першого маке-коші вони отримують кадобан (попередження).

Якщо на наступному турнірі вдається показати качі-коші (8-7 і краще), то статус озекі зберігається. Якщо ні – пониження до секіваке (менша зарплата, не запрошують на церемоніальні події, інше).

"Я хочу атакувати у низькій стійці, у своєму власному стилі. Я намагаюся не думати надто багато про поразки. Я вважаю, що краще пережити трудноці, поки я ще молодий". 
Сьогодні, 21 березня на нього чекає зустріч із Кірішімою, який має показник 11-2. Монгол фактично гарантував собі тріумф на Haru Basho.

В останній день турніру на нього чекає битва з йокозуною Хошорю, в якого він виграв усі 5 особистих матчів. 

У понеділок, 23 березня, вінничанин відсвяткує 22-річчя.

Раніше він визнав, що його тіло рухається не так, як він хоче. 

Останні новини