Колишній суперник і друг Аонішікі: Його кар'єра тільки починається

На одинадцятий день турніру Haru Basho підтримати Данила Аонішікі Явгусишина приїхали 100 випускників і студентів Кансайського університету з міста Суйта, префектура Осака. Одним із них був Шінно Арата Яманака. Саме з ним Данило познайомився на міжнародних змаганнях із сумо в 2019 році. І саме Арата допоміг йому з переїздом до Японії в 2022-му.

Його колишній суперник на змаганнях і справжній друг у коментарі для Nikkan Sports заявив, що Аонішікі ще досягне успіхів.

"Я радий, що він повернувся до Осаки як озекі. Сьогодні він програв, але бувають і перемоги, і поразки. Цього разу йому не вдалося отримати звання йокозуна, але його кар'єра в сумо тільки починається. Я ні про що не турбуюся".

Українка Марія-Софія Порченко, студентка аспірантури університету Кансай, сказала:

"Я вперше наживо побачила сумо і була вражена. Коли раніше зустрічалася з Аонішікі, я передала йому, що всі українці, які вивчають японську культуру, знають про нього і вболівають".

До вступу до стайні Аджігава Данило мешкав у будинку Яманаки. Явгусишин підтримував форму в сумо-клубі університету Кансай, де Яманака був капітаном.

На жаль, порадувати прихильників Аонішікі не зумів – він програв Котошохо й остаточно втратив навіть математичні шанси на перемогу на турнірі.

