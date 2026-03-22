Аонішікі розповів, за рахунок чого здолав чемпіона Haru Basho

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин розповів, як йому вдалося перемогти Кірішіму, який за день до завершення Haru Basho гарантував собі чемпіонство.

Слова 21-річного борця передає Tokyo-sports.co.jp.

"Я радий, що зміг потрапити в середину (і захопити пояс). Я зосередився на собі, а не на своєму супернику".

Данило зберігав низьку стійку, схопивши суперника за передню частину маваші, блокуючи його спроби підняти його. Явгусишин повернув правою рукою та кинув його лівою, змусивши його опуститися на ліве коліно.

Перемога Аонішікі над Кірішімою:

Сьогодні його очікує дуель проти йокозуни Хошорю. Українець має показник 5-0 проти нього.

" Це найважливіший день. Я постараюся не надто хвилюватися і просто робити те, що завжди робив".

Він також додав, що якби програв на 13-й день, то вже не мав би мотивації.

" Якби я програв на 13-й день, у мене не було б жодного шансу, тому кожен матч важливий. Боротьба в атмосфері та ситуації, з якою я ніколи раніше не стикався".

Данило зараз має показник 7-7. У разі поразки він завершить Haru Basho 2026 з негативним показником перемог-програшів.

Качі-коші (8-7 і краще) – дозволяє сумоїсту зростати в банзуке (рейтингу) або зберігати свій ранг у сан'яку (озекі, секіваке, комусубі).

Маке-коші (7-8 і гірше) – пониження в рейтингу.

Данило має ранг озекі. Після першого маке-коші атлети цього титулу отримують кадобан (попередження). Якщо маке-коші повторюється на наступному башо, то він "опускається" до рангу секіваке. Щоб повернутися до озекі треба буде виграти 33 сутички за 3 турніри.