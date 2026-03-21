Аонішікі переміг чемпіона турніру Haru Basho 2026, Шіші зазнав поразки

Завершився 14 день турніру Haru Basho, який достроково виграв монгол Кірішіма (справжнє ім'я Бямбачулуун Лхагвасурен).

Сьогодні його переміг українець Данило Аонішікі Явгусишин, але переслідувачі монгола також поступилися, що зробило його недосяжним.

На момент сутички Кірішіма ще не знав, що стане чемпіоном, оскільки Хошорю виходив на свій бій пізніше, тому мав максимальний настрій.

Данило ледь не вперше за турнір провів поєдинок у звичній для себе низькій стійці. Українець зумів захопити маваші суперника і під тиском посадив його на коліно.

Хошорю та Котозакура показали конкуруючу боротьбу, де кожен міг вирвати перемогу. Монгол збирався провести атаку, але онук йокоузни Котозакури Масакацу першого за рахунок габаритів встояв і "продавив" суперника.

Сергій Шіші Соколовський не впорався з Котоейхо. Один із найкращих матчів дня подарували Фуджінокава та Хірадоумі. "Маленький" за мірками сумо Фуджінокава зупинив опонента на межі дохйо, але викрутився з ситуації чудовим кидком.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026:

29-річний Кірішима дебютував у сумо в травні 2015-го. Через чотири роки він досягнув макуучі, де відразу почав демонструвати хороші результати.

У травні 2023-го був підвищений до рангу озекі. Протримався в цьому ранзі рік. Монгол буде підвищений знову до озекі, оскільки за останні 3 турніри має 33+ перемоги.

Завтра, 22 березня, Данило буде боротися саме з Хошорю. Йокозуна програв йому всі п'ять матчів.

