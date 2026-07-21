Аонішікі прокоментував свою перемогу над йокозуною Оносато

Українець Данило Аонішікі Явгусишин прокоментував свій успіх у сутичці з йокозуною Оносато.

Слова сумоїста передає Nikkansports.com. Деталі додає Hochi.news.

Він уважно спостерігав за Оносато, який атакував обома руками. Хоча його штовхнули до краю дохйо, він ухилився біля мішків з рисом, і Оносато не зміг втриматися та вилетів за межі добо.

"Тіло рухалося само собою".

Це перша перемога Данила над Оносато за кар'єру. До цього чотири рази перемагав йокозуна. Він не радіє усіпіху, оскільки ще є робота попереду.

"Я вважаю, що справжня боротьба тільки починається. З завтрашнього дня я хочу зосередитися та продовжувати боротися".

Він розповів, що перед поєдинком із наставником "ми багато обговорювали, як саме діяти", і вважає, що саме ця підготовка "привела до сьогоднішнього результату".

На лівій нозі нижче щиколотки було накладено ще більше тейпу, ніж зазвичай.

"Лікар приїхав із Токіо, щоб мене пролікувати, і зараз я почуваюся набагато краще. Давайте на цьому закінчимо розмову про травми".

Данилу треба ще дві перемоги за шість днів, щоб повернути собі ранг озекі, який дає більшу зарплату та участь у церемоніальних заходах.