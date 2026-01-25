Українець Аонішікі окреслив свої цілі після поразки від йокозуни Оносато

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин знову не зумів здолати йокозуну Оносато. Японець виграв усі 4 особисті зустрічі. 21-річний українець після бою заявив, що зробить в останній день турніру все можливе, щоб отримати Кубок Імператора.

Слова Аонішікі цитує Sponichi.co.jp.

"Я переключуся і в останній день турніру викладуся на повну. Я постараюся виступити якнайкраще", – сказав він.

25 січня відбудеться останній день турніру Hatsu Basho. Данило ділить лідерство з Атаміфуджі (11-3).

Щоб виграти турнір Аонішікі треба перемога і поразка Атаміфуджі. Якщо обидва сумоїсти виграють, то буде додатковий матч між ними. Кілька днів тому Явгусишин яскраво здолав Атаміфуджі.

У разі поразки українця й японця може настати хаос, що відразу кілька борців матимуть результат 11-4. Між ними буде додатково проведено плейоф раунд, де кожен буде боротися з кожним.

Нагадаємо, минулого року українець став тріумфатором листопадового башо, що дозволило йому отримати ранг озекі.

Загалом він став лише четвертим європейцем, який досяг рангу озекі. Раніше це вдавалося Котоошу (Калоян Махлянов, Болгарія), Баруто (Кальдо Хевельсон, Естонія) та Точіношину (Леван Горгадзе, Грузія). Жоден із них не зумів досягти рангу йокозуна.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв шикону Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.