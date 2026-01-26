Член ради йокозун: Українець Аонішікі був дуже стабільним

Комітет з розгляду кандидатур на звання йокозуна зібрався сьогодні, 26 cічня, в "Рьоґоку Кокугікан" у Токіо після першого великого турніру сумо в цьому році. Голова комітету Тадаморі Осіма (Tadamori Ōshima) похвалив українця Данила Аонішікі Явгусишин після його перемоги на турнірі Hatsu Basho.

Його цитує chunichi.co.jp.

"Він продемонстрував надзвичайно стабільну форму, засновану на основах сумо. Його жест поклону в чотирьох напрямках після перемоги в чемпіонаті продемонстрував справжню гідність", – заявив Осіма.

Читайте також : Відео Фото Аонішікі тріумфував на Hatsu Basho 2026 та наблизився до рангу йокозуна

Одночасно він закликав двох йокозун, Хошорю та Онозато, які записали 10 перемог і 5 поразок під час турніру, "докласти всіх зусиль, щоб стати серйозною перешкодою для Аонішікі".

Він додав, що саме результати проти таких суперників будуть вирішальними для підняття українця до рангу йокозуна.

Данило має рахунок 5-0 проти монгола Хошорю. Масивніший японець Оносато поки що не піддався Явгусишину – йокозуна виграв усі 4 сутички.

Наприкінці листопада Аонішікі отримав підвищення до рангу озекі. Щоб точно стати йокозуною, то треба виграти два турніри поспіль у цьому ранзі або показувати тривалий час домінантні результати (13-2, 12-3).

Хошорю до підвищення йокозуни 9 турнірів пробув у ранзі озекі, Оносато – 4. Наступний гранд-турнір із сумо відбудеться з 8 по 23 березня в Осаці.