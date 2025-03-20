Музичук висловилась про своє лідерство на Гран-прі Кіпру
Українська шахістка Анна Музичук прокоментувала свою перемогу у п'ятій партії етапу Гран-прі ФІДЕ на Кіпрі над Ставрулу Цолакіду.
Спортсменка поспілкувалась із пресслужбою федерації.
"Звісно, те, що я зараз лідирую – добре, але і сьогоднішня гра, і дві попередні перемоги були дуже складними. Коли я пожертвувала пішака у дебюті, то не була впевнена у цьому ході. Вже на розборі після партії я переконалась у правильності рішення.
Тепер ми матимемо вільний день і я збираюсь добряче відпочити, можливо десь прогуляюсь і потім з новими силами будемо готуватись до наступних партій", – розповіла Музичук.
Завдяки цій перемозі Музичук одноосібно очолила турнірну таблицю етапу, набравши чотири очки. Конкурентка Анни Чжу Цзінер не змогла переграти росіянку Горячкіну і має на пів очка менше.
У наступному турі Анна зіграє проти Чжу Цзінер, а її сестра Марія зустрінеться за дошкою з Елізабет Петц.
Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.
Нагадаємо, що попередній етап Гран-прі ФІДЕ виграла росіянка Горячкіна.