Музичук висловилась про своє лідерство на Гран-прі Кіпру

Українська шахістка Анна Музичук прокоментувала свою перемогу у п'ятій партії етапу Гран-прі ФІДЕ на Кіпрі над Ставрулу Цолакіду.

Спортсменка поспілкувалась із пресслужбою федерації.

"Звісно, те, що я зараз лідирую – добре, але і сьогоднішня гра, і дві попередні перемоги були дуже складними. Коли я пожертвувала пішака у дебюті, то не була впевнена у цьому ході. Вже на розборі після партії я переконалась у правильності рішення.



Тепер ми матимемо вільний день і я збираюсь добряче відпочити, можливо десь прогуляюсь і потім з новими силами будемо готуватись до наступних партій", – розповіла Музичук.