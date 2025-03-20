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Музичук втретє поспіль перемогла та очолила Гран-прі Кіпру

Володимир Максименко — 20 березня 2025, 08:05
Музичук втретє поспіль перемогла та очолила Гран-прі Кіпру
Анна Музичук
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Анна Музичук здобула третю поспіль перемогу в межах етапу Гран-прі ФІДЕ, який приходить на Кіпрі.

Українська шахістка переграла представницю Греції Ставрулу Цолакіду у п'ятому турі.

Завдяки цій перемозі Музичук одноосібно очолила турнірну таблицю етапу, набравши чотири очки. Конкурентка Анни Чжу Цзінер не змогла переграти росіянку Горячкіну і має на пів очка менше.

Марія Музичук вп'яте поспіль зіграла внічию, розділивши очки з Ольгою Баделько – російсько-білоруською шахісткою з австрійським паспортом.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Раніше Музичук прокоментувала свою перемогу в межах четвертого туру Гран-прі ФІДЕ над Дів'ю Дешмух.

Шахи Анна Музичук

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