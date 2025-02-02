Ягр за два тижні до 53-річчя закинув шайбу й оновив власний рекорд

Легендарний чех Яромир Ягр, якому 15 лютого виповниться 53 роки, відзначився закинутою шайбою в матчі чемпіонату Чехії. Він оновив власний рекорд найбільш вікового хокеїста, який вразив ворота суперника у професійній лізі.

Його влучний кидок приніс Кладно перемогу над Кометою з рахунком 3:2.

На момент взяття воріт нападнику було 52 роки, 11 місяців і 17 днів. Для Яромира це вже 5 гол цього сезону. Попередній раз Ягр відзначався ще 8 січня. Також на рахунку ветерана 8 асистів за 31 матч чеської ліги.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. У 2017 році Яромир знову почав виступати за цю команду. Кілька днів тому легендарний хокеїст продав 80% акцій бізнесмену Томашу Драстілу.