4-разовий MVP НФЛ залишив Джетс
Аарон Роджерс
Клуб Національної футбольної ліги Нью-Йорк Джетс оголосили про припинення співпраці з Аароном Роджерсом.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Квотербек до клубу приєднався перед сезоном-2023, але за два роки успіхи "ракет" не покращилися.
Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ. У 2011 році експерти Associated Press обрали його спортсменом року.
Нагадаємо, Філадельфія Іглз стала переможцем Супербоулу LIX.