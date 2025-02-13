4-разовий MVP НФЛ залишив Джетс

Клуб Національної футбольної ліги Нью-Йорк Джетс оголосили про припинення співпраці з Аароном Роджерсом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Квотербек до клубу приєднався перед сезоном-2023, але за два роки успіхи "ракет" не покращилися.

We have informed Aaron Rodgers that we will be moving in a different direction at quarterback. — New York Jets (@nyjets) February 13, 2025

Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ. У 2011 році експерти Associated Press обрали його спортсменом року.

Нагадаємо, Філадельфія Іглз стала переможцем Супербоулу LIX.