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4-разовий MVP НФЛ залишив Джетс

Руслан Травкін — 13 лютого 2025, 20:20
4-разовий MVP НФЛ залишив Джетс
Аарон Роджерс
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Клуб Національної футбольної ліги Нью-Йорк Джетс оголосили про припинення співпраці з Аароном Роджерсом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Квотербек до клубу приєднався перед сезоном-2023, але за два роки успіхи "ракет" не покращилися.

Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ. У 2011 році експерти Associated Press обрали його спортсменом року.

Нагадаємо, Філадельфія Іглз стала переможцем Супербоулу LIX.

НФЛ Американський футбол Аарон Роджерс Нью-Йорк Джетс

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