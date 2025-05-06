8-разова олімпійська чемпіонка з греблі на байдарках вирішила пропустити сезон 2025 року

Зірка новозеландського спорту Ліза Керрінгтон, яка ставала золотою медалісткою зі спринту на байдарках на останніх чотирьох Олімпійських іграх, бере перерву у міжнародних змаганнях у сезоні 2025 року, але планує повернутися у 2026 році для підготовки до Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.

Про це пише NBCsports.

"Після 16 сезонів поспіль на найвищому рівні Ліза вирішила не подорожувати з командою у 2025 році, через що цей рік дещо відрізняється від попередніх. Вона повернулася до повноцінних тренувань і насолоджується додатковою гнучкістю у своєму графіку. План полягає в тому, щоб повернутися до міжнародних змагань наступного року, з твердим націлюванням на Лос-Анджелес 2028" – прокоментували її рішення Федерації каное Нової Зеландії.

35-річна Керрінгтон – восьмиразова олімпійська чемпіонка. Вона була єдиною спортсменкою у всіх видах спорту, яка виграла три золоті медалі на Олімпійських іграх у Токіо та Парижі.

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На Іграх у Лос-Анджелесі Керрінгтон може виграти індивідуальне золото на п'ятій Олімпіаді (таке досягнення може підкоритися і американській плавчиня Кеті Ледекі). Єдиними спортсменами з усіх видів спорту, яким це вдалося в історії Олімпіади, є голландська ковзанярка Ірен Вюст та кубинський борець Міхаїн Лопес.

Якщо їй вдасться здобути ще два золота, то вона наздожене плавця Майкла Фелпса. Американець – єдиний олімпієць, який виграв 10 або більше золотих медалей, взявши 23 з 2004 по 2016 рік.

Інші спортсмени, які ще не завершили кар'єру, також можуть досягти 10 олімпійських золотих медалей: плавчині Кеті Ледекі та Каелеб Дрессел зараз мають по дев'ять, наїзниця Ізабель Верт з Німеччини — вісім, гімнастка Сімона Байлз — сім, а норвезький лижник Йоганнес Хесфлот Клебо має п'ять і має шанс здобути ще шість на Іграх 2026 року в Мілані.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Ледекі оновила власний світовий рекорд на дистанції 800 м вільним стилем.