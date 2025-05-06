Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

8-разова олімпійська чемпіонка з греблі на байдарках вирішила пропустити сезон 2025 року

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 11:42
8-разова олімпійська чемпіонка з греблі на байдарках вирішила пропустити сезон 2025 року
Ліза Керрінгтон
New Zeland Olympic Team

Зірка новозеландського спорту Ліза Керрінгтон, яка ставала золотою медалісткою зі спринту на байдарках на останніх чотирьох Олімпійських іграх, бере перерву у міжнародних змаганнях у сезоні 2025 року, але планує повернутися у 2026 році для підготовки до Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.

Про це пише NBCsports.

"Після 16 сезонів поспіль на найвищому рівні Ліза вирішила не подорожувати з командою у 2025 році, через що цей рік дещо відрізняється від попередніх.

Вона повернулася до повноцінних тренувань і насолоджується додатковою гнучкістю у своєму графіку. План полягає в тому, щоб повернутися до міжнародних змагань наступного року, з твердим націлюванням на Лос-Анджелес 2028" – прокоментували її рішення Федерації каное Нової Зеландії.

35-річна Керрінгтонвосьмиразова олімпійська чемпіонка. Вона була єдиною спортсменкою у всіх видах спорту, яка виграла три золоті медалі на Олімпійських іграх у Токіо та Парижі.

Читайте також :
Відео Бронзовий призер Олімпіади двічі за один день побив світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння

На Іграх у Лос-Анджелесі Керрінгтон може виграти індивідуальне золото на п'ятій Олімпіаді (таке досягнення може підкоритися і американській плавчиня Кеті Ледекі). Єдиними спортсменами з усіх видів спорту, яким це вдалося в історії Олімпіади, є голландська ковзанярка Ірен Вюст та кубинський борець Міхаїн Лопес.

Якщо їй вдасться здобути ще два золота, то вона наздожене плавця Майкла Фелпса. Американець – єдиний олімпієць, який виграв 10 або більше золотих медалей, взявши 23 з 2004 по 2016 рік.

Інші спортсмени, які ще не завершили кар'єру, також можуть досягти 10 олімпійських золотих медалей: плавчині Кеті Ледекі та Каелеб Дрессел зараз мають по дев'ять, наїзниця Ізабель Верт з Німеччини — вісім, гімнастка Сімона Байлз — сім, а норвезький лижник Йоганнес Хесфлот Клебо має п'ять і має шанс здобути ще шість на Іграх 2026 року в Мілані.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Ледекі оновила власний світовий рекорд на дистанції 800 м вільним стилем. 

каное Олімпійські ігри Байдарка Ліза Керрінгтон

Байдарка

Олімпійська чемпіонка Токіо завершила кар'єру
ICF повернула російському каноїсту золоту медаль чемпіонату світу 2024
Українці здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Мажула: Коли ти тренуєшся, а над тобою летять ракети, то це не підготовка
Кукліновська стала чемпіонкою світу у байдарці-одиночці

Останні новини