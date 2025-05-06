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Бронзовий призер Олімпіади двічі за один день побив світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 11:19
Бронзовий призер Олімпіади двічі за один день побив світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння
Сем Вотсон
Instagram samuelwatson__

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі Сем Вотсон двічі побив власний світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння.

Про це повідомляє NBCsports.com.

19-річний Вотсон подолав 15-метрову стіну за 4,67 секунди у півфіналі, а потім за 4,64 секунди у фіналі Кубка світу в Індонезії.

Його суперник у фіналі зробив фальстарт, віддавши титул Вотсону, але американець все ще був мотивований самотужки спробувати встановити рекордний час.

Попередній світовий рекорд Вотсона становив 4,74 секунди у фіналі за бронзову медаль на Олімпіаді в Парижі.

Загалом, за останні 13 місяців він шість разів побив світовий рекорд, зменшивши його з 4,90 до 4,64 секунди.

У швидкісному скелелазінні спортсмени змагаються віч-на-віч, долаючи однакову відстань якомога швидше. Усі змагання IFSC ( International Federation of Sport Climbing) найвищого рівня мають однакові захвати вздовж стіни, що дозволяє встановлювати світові рекорди в цій дисципліні.

Стандартизована 15-метрова стіна була представлена ​​у 2011 році, коли китаєць Цісінь Чжун встановив перший світовий рекорд – 6,26 секунди.

Нагадаємо, американська плавчиня Гретхен Волш протягом доби двічі встановила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм. 

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