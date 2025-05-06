Бронзовий призер Олімпіади двічі за один день побив світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння
Бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі Сем Вотсон двічі побив власний світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння.
Про це повідомляє NBCsports.com.
19-річний Вотсон подолав 15-метрову стіну за 4,67 секунди у півфіналі, а потім за 4,64 секунди у фіналі Кубка світу в Індонезії.
Його суперник у фіналі зробив фальстарт, віддавши титул Вотсону, але американець все ще був мотивований самотужки спробувати встановити рекордний час.
Попередній світовий рекорд Вотсона становив 4,74 секунди у фіналі за бронзову медаль на Олімпіаді в Парижі.
Загалом, за останні 13 місяців він шість разів побив світовий рекорд, зменшивши його з 4,90 до 4,64 секунди.
У швидкісному скелелазінні спортсмени змагаються віч-на-віч, долаючи однакову відстань якомога швидше. Усі змагання IFSC ( International Federation of Sport Climbing) найвищого рівня мають однакові захвати вздовж стіни, що дозволяє встановлювати світові рекорди в цій дисципліні.
Стандартизована 15-метрова стіна була представлена у 2011 році, коли китаєць Цісінь Чжун встановив перший світовий рекорд – 6,26 секунди.
Нагадаємо, американська плавчиня Гретхен Волш протягом доби двічі встановила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.