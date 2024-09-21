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Українці здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Андрій Яросименко — 21 вересня, 13:44
Українці здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Анастасія Дежицька
Міністерство молоді та спорту України

Українці принесли медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное що проходить у хорватському місті Меткович.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Юніори Артем Бочелюк та Максим Лавренчук вибороли срібло у каное-двійці на дистанції 15,4 км з результатом 01:10:46.15. Золото і бронзу дисципліни здобули угорський та польський екіпажі відповідно

Також срібло принесла Анастасія Дежицька, яка виступала в каное-одиночці на дистанції 11,8 км серед учасниць до 23 років. Вона подолала дистанцію за 01:03:52.00 години, поступившись Лілі Маткович з Угорщини. Третє місце посіла чешка Альжбета Веверкова.

Зазначимо, що ці змагання є відбірковими до Всесвітніх ігор 2025 в Ченду.

Нагадаємо, напередодні українські спортсменки Євгенія Ільєнко та Любов Сударенкова стали бронзовими призерками чемпіонату світу з прибережного веслування. Вони змагалися у категорії юніорок.

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