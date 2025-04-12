19-річний Бойко повторив рекорд України у кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру

19-річний українець Юліан Бойко повторив національний рекорд у кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру, що триває в англійському Шеффілді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Бойко пройшов у третій раунд відбору, здолавши 27-річного англійця Луїса Хіткоута. До цього таке досягнення вдавалося представникам України лише 1 раз, у кваліфікації до ЧС-2023. Тоді це також зробив Юліан.

Для виходу на ЧС-2025 українцю необхідно здобути ще дві перемоги. Наступним суперником буде 30 номер світового рейтингу, 29-річний англієць Джо О'Коннор.

Нагадаємо, у кваліфікації змагалися два представники України. У першому турі Бойко здолав Ендрю Паджетта, а ось Антон Казаков зазнав поразки від 6-разового фіналіста ЧС Джиммі Вайта. Напередодні Юліан виграв золото на чемпіонаті Європи U-21.

Кваліфікація до чемпіонату світу зі снукеру триватиме до 16 квітня. Сам турнір пройде з 19 квітня до 5 травня в англійському Шеффілді.