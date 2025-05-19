Бронзова призерка Олімпійських ігор почала працювати агентом з нерухомості

Іменита швейцарська гірськолижниця Марія Тереза Твіберг розпочала кар'єру в якості агента з нерухомості.

Про це повідомляє Ski1.at.

"Маючи досвід у гірськолижному спорті, вона має сильний дух змагання, рішучість і здатність працювати під тиском", – сказав представник компанії Privatmeglerenaksept.

31-річна Твіберг завершила кар'єру минулої осені. На Олімпійських іграх у Пекіні вона здобула бронзову медаль з гірськолижного спорту серед команд у паралельному гігантському слаломі.

Через рік у цій же дисципліні Марія Тереза здобула золото чемпіонату світу.

Нагадаємо, італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.