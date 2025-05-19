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Покращив на 57 секунд: олімпійський чемпіон Токіо встановив світовий рекорд зі спортивної ходьби

Руслан Травкін — 19 травня 2025, 19:14
Покращив на 57 секунд: олімпійський чемпіон Токіо встановив світовий рекорд зі спортивної ходьби
Массімо Стано
x.com/EuroAthletics

Італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.

Він подолав дистанцію 35 км за 2 години 20 хвилин і 43 секунди. Сталося це на командному чемпіонаті Європи 2025 у місті Подєбради, Чехія.

33-річний Стано покращив попередній світовий рекорд, який належав канадцю Евану Данфі, на 57 секунд. Еван оновив світовий рекорд лише 2 місяці тому.

"У мої плани не входила спроба встановити світовий рекорд, а просто наполегливо працювати на останніх двадцяти кілометрах. Це була моя місія, і рекорд – результат цього", – цитує Стано European Athletics.

Стано є титулованим легкоатлетом. На Олімпійських іграх у Токіо він здобув золоту медаль. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у 2023 році Массімо також став переможцем у цій дисципліні.

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