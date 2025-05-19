Покращив на 57 секунд: олімпійський чемпіон Токіо встановив світовий рекорд зі спортивної ходьби

Італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.

Він подолав дистанцію 35 км за 2 години 20 хвилин і 43 секунди. Сталося це на командному чемпіонаті Європи 2025 у місті Подєбради, Чехія.

33-річний Стано покращив попередній світовий рекорд, який належав канадцю Евану Данфі, на 57 секунд. Еван оновив світовий рекорд лише 2 місяці тому.

RECORD MONDIALE! 🌍



Massimo Stano 🇮🇹 smashes the world 35km race walk record at the 2025 European Race Walking Team Championships! 🙌



A world record by 57 seconds! 🥵#Podebrady2025 pic.twitter.com/2TosLAHSLw — European Athletics (@EuroAthletics) May 18, 2025

World record 🚨



🇮🇹's Massimo Stano smashes the 35km race walk world record in Podebrady with 2:20:43 🔥



FLASH report 🔗 https://t.co/yzvaVECL93 pic.twitter.com/aKCgl6iZY9 — World Athletics (@WorldAthletics) May 18, 2025

"У мої плани не входила спроба встановити світовий рекорд, а просто наполегливо працювати на останніх двадцяти кілометрах. Це була моя місія, і рекорд – результат цього", – цитує Стано European Athletics.

Стано є титулованим легкоатлетом. На Олімпійських іграх у Токіо він здобув золоту медаль. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у 2023 році Массімо також став переможцем у цій дисципліні.

Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри.