Покращив на 57 секунд: олімпійський чемпіон Токіо встановив світовий рекорд зі спортивної ходьби
Массімо Стано
x.com/EuroAthletics
Італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.
Він подолав дистанцію 35 км за 2 години 20 хвилин і 43 секунди. Сталося це на командному чемпіонаті Європи 2025 у місті Подєбради, Чехія.
33-річний Стано покращив попередній світовий рекорд, який належав канадцю Евану Данфі, на 57 секунд. Еван оновив світовий рекорд лише 2 місяці тому.
"У мої плани не входила спроба встановити світовий рекорд, а просто наполегливо працювати на останніх двадцяти кілометрах. Це була моя місія, і рекорд – результат цього", – цитує Стано European Athletics.
Стано є титулованим легкоатлетом. На Олімпійських іграх у Токіо він здобув золоту медаль. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у 2023 році Массімо також став переможцем у цій дисципліні.
Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри.