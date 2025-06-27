Чотириразова олімпійська медалістка робить паузу в кар'єрі через вагітність

Чотириразова олімпійська медалістка з велотреку Елінор Баркер оголосила про дострокове завершення сезону 2025 року, оскільки вона вагітна вдруге.

Про це пише BBC.

30-річна валлійка повідомила про це підписникам у соціальних мережах після того, як фінішувала 16-ю на чемпіонаті Великої Британії з шосейних перегонів у Кередігіоні, відставши більш ніж на п'ять хвилин від своєї співвітчизниці-переможниці Зої Бакстедт.

Спортсмена повідомила, що її дитина має з'явитися на світ у грудні, а до того часу вона відійде від спорту.

" До речі, якщо ви намагаєтеся приховати вагітність на роботі, спробуйте обрати таку, яка не вимагає щоденного носіння облягаючого одягу з лайкри", – додала вона.

Елінор пропустить чемпіонат світу з велотреку у вересні. За кар'єру Баркер стала олімпійською чемпіонкою Ріо у командному переслідуванні. На Іграх у Токіо у стала срібною призеркою у цій дисципліні. У Парижі була "бронза" в командному переслідуванні та срібло в медісоні.

Нагадаємо, у лютому британка Анна Морріс втретє за тиждень побила свій власний світовий рекорд.