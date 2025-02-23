Британка Морріс втретє за тиждень оновила світовий рекорд у велотреку

Британка Анна Морріс втретє за тиждень побила свій власний світовий рекорд. 29-річна спортсменка зробила це в індивідуальній гонці переслідування на дистанції 4 км під час чемпіонату Великої Британії Lloyds British National Track Championships.

Про це інформує BBC. Деталі наводить Britishcycling.org.uk.

Цього разу Анна показала час 4 хвилини 24,060 секунди.

Попередній світовий рекорд Морріс встановила тиждень тому під час чемпіонату Європи в місті Хойсден-Зольдер (Бельгія). Спочатку в кваліфікації представниця Вельсу показала час 4 хвилини 28,306 секунди. Потім вона покращила результат у фіналі, показавши 4 хвилини 25,874, секунди.

"Мотивація була справді високою, особливо на моїй домашній трасі перед рідною публікою. Натовп точно "ніс" мене на останніх чотирьох колах. Я просто намагалася тримати голову опущеною на цьому останньому кілометрі, намагаючись продовжувати крутити педалі якомога більше. Поки що 4 км пройшли для мене досить добре. Я думаю, що цього року ми побачимо, що цей рекорд буде перевершений. Є ще кілька людей, які, я впевнена, прагнутимуть його оновити цього року", – зізналася вона.

🚨 WORLD RECORD CLAXON...



💪 Anna Morris has just broken her pursuit world record again as she won the @BritishCycling National Championships in Manchester! pic.twitter.com/mQaP14Hwzc — Eurosport (@eurosport) February 22, 2025

4:24.060 🔥



There is no stopping the record-smashing Anna Morris! pic.twitter.com/Fkwr1ozkM9 — British Cycling (@BritishCycling) February 22, 2025

Цього року дистанцію жіночої індивідуальної гонки переслідування було збільшено з 3000 до 4000 метрів, зрівнявши її з чоловічою.

У чоловіків у цій дисципліні наразі є італієць Джонатан Мілан. У жовтні минулого року він подолав дистанцію за 3 хвилини 59,153 секунди.

Нагадаємо, італієць Франческо Фортунато побив світовий рекорд 30-річної давнини зі спортивної ходьби на дистанції 5 км у приміщенні.