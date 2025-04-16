Бронзову призерку Парижа-2024 у Китаї переслідував сталкер

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 з бадмінтону Чіхару Шіда заявила, що її переслідував у Китаї один місцевий уболівальник протягом останніх півтора років.

Про це пише KyodoNews.

Шіда зізналася, що в останніх інцидентах вона стала жертвою переслідувача в готелі та під час обіду з партнеркою по грі.

Події сталися в місті Нінбо, де проходив чемпіонат Азії, на якому вона в парі з Намі Мацуямою стала віцечемпіонкою.

Після скарг Чіхару захищала служба безпеки готелю, яка слідкувала, щоб до неї ніхто не наближався.

Раніше вона вже скаржилася, що під час змагань у Китаї за нею слідкував підозрілий чоловік.

Нагадаємо, 65-річний громадянин Швеції, який сталкерив (небажане переслідування в житті та соцмережах – прим.) зіркову лижницю Фріду Карлссон, отримав тюремний термін.