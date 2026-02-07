Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Німеччина розгромила Японію, Швеція декласувала Італію на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець, Микола Дендак — 7 лютого 2026, 17:57
IIHF

У суботу, 7 лютого, відбулися матчі в межах турніру з жіночого хокею на зимових Олімпійських іграх-2026.

У першому поєдинку збірна Німеччини з рахунком 5:2 здобула перемогу над командою Японії. У стартовому періоді німкені тричі вразили ворота суперниць і повели 3:0, фактично заклавши основу для підсумкового успіху.

У другому періоді хокеїстки Німеччини ще двічі відзначилися закинутими шайбами, довівши рахунок до 5:0. Японська збірна змогла відповісти лише двома голами. У третьому періоді рахунок на табло не змінився.

Також сьогодні відбувся ще один матч у групі B, в якому Швеція декласувала Італію. Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

У третьому поєдинку ігрового дня лідер групи A збірна США проекзаменує Фінляндію. Завершить програму зустріч Швейцарії та Канади (група A).

Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, жінки
7 лютого, Група B

Німеччина – Японія 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

Швеція – Італія 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Група A

США – Фінляндія

Швейцарія – Канада

У групі B за путівки до плейоф також поборються Швеція, Італія та Німеччина. Перші три колективи в цій групі вийдуть до 1/4, де на них очікуватимуть команди з групи A, а саме США, Чехія, Фінляндія, Канада та Швейцарія.

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore
Слідкуйте на "Чемпіоні" за текстовою трансляцією другого змагального дня на Олімпійських іграх 2026.

Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

